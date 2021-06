L’Etat crée l’Agence de Développement de l’Enseignement technique

Le gouvernement béninois a pris ce mercredi 30 juin 2021 en Conseil des ministres plusieurs décisions dont la création de l’Agence de Développement de l’Enseignement technique (ADET).

L’ADET est créée dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de l’Enseignement et la Formation techniques et professionnels (ETFP). Selon le Conseil des ministres, il aura pour objectif global de : coordonner la réalisation des études, la mise en place d’infrastructures et des équipements de formation adéquats ; conduire l’élaboration des programmes de formation adaptés aux besoins du marché du travail, la formation des enseignants/formateurs de qualité. L’objectif est également d’accompagner l’institutionnalisation d’une gouvernance du secteur de l’Enseignement et la Formation techniques et professionnels pouvant permettre d’assurer une formation de qualité aux jeunes béninois, garantissant ainsi leur employabilité.

L’ADET aura pour mission, la coordination, la mise en œuvre, la supervision et le suivi de l’ensemble des projets et programmes relatifs à cette Stratégie nationale quelle que soit leur source de financement. Elle sera, entre autres, chargée de : planifier, programmer, réaliser des études, assurer la maîtrise d’ouvrage pour la mise en œuvre de la Stratégie nationale ; gérer ou superviser tous les travaux, opérations ou projets se rattachant directement ou indirectement à sa mission ; assurer l’interface entre les partenaires techniques et financiers des différents programmes et les différents départements ministériels.

L’Agence sera également chargée de participer à la mobilisation de financements auprès des partenaires techniques et financiers ; proposer et organiser la mise en œuvre des actions nécessaires à l’animation des partenariats avec toutes les parties prenantes dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie et faire l’analyse coût-efficacité des activités des projets et proposer des mécanismes pour une utilisation rationnelle des ressources.

Le Conseil a marqué son accord pour faire de cette agence un établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle sera placée sous la tutelle de la présidence de la République.

