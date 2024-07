La hiérarchie militaire et toutes les parties impliquées dans la lutte contre le terrorisme au Bénin ont pris part du mercredi 03 au jeudi 04 juillet 2024 à Parakou, à un séminaire d’évaluation des actions menées. Les participants à ces assises ont également identifié au cours des travaux, les meilleures tactiques pour arriver à bout de l’ennemi.

Les actions menées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme jusqu’au 31 mai 2024, ont été examinées lors d’un atelier d’évaluation à Parakou, du mercredi 03 au jeudi 04 juillet 2024. Le but visé est de faire le point de ces actions, et de les réorganiser pour plus d’efficacité. Plusieurs communications ont été développées au cours des assises.

Sur l’acquisition et l’anticipation dans la lutte contre le terrorisme, le Commandant AHANHANZO GLELE selon une publication du gouvernement, a exposé les forces et faiblesses du système de renseignement, et le soutien logistique et sanitaire dans la lutte contre le terrorisme.

Pour le président du comité scientifique du séminaire, le Colonel Alfred ASSOGBA, ces assises doivent rechercher des solutions plus adaptées pour rendre plus efficiente l’opération MIRADOR. « Au nombre des résultats attendus, le mode d’action ennemis et leurs facteurs de succès, le mode d’action amis capable de briser les velléités des terroristes est bien identifié, les besoins logistiques adéquatement formulés et satisfaits dans les meilleurs délais », lit-on dans la publication.

Les participants doivent également œuvrer à identifier les meilleures tactiques face à l’évolution et aux modes d’actions fluctuantes et changeantes des ennemis, et l’accent devra être mis sur la stratégie de communication et le soutien sanitaire.

L’atelier ouvert par le ministre de la défense, a connu la participation du Général de Division, Fructueux GBAGUIDI, Chef d’État-Major Général des Forces Armées Béninoises, l’État-Major de l’opération MIRADOR, les chefs des groupements tactiques interarmes, les chefs divisions de l’État-Major Général, les représentants des organismes interarmes, le chef de l’opération de lutte contre le terrorisme, le cabinet militaire du Président de la République, la direction de la sécurité de liaison de la documentation, les représentants des différentes armées, les sous-Officiers ayant occupé des postes de responsabilité dans MIRADOR et plusieurs autres acteurs.

