L’Association Kolping Bénin capitalise 10 ans d’expériences

Capitaliser les expériences acquises ces 10 dernières années, c’est le but d’une étude réalisée par l’Association Kolping Bénin (AKB). Le document de capitalisation a été vulgarisé ce lundi 27 décembre 2021 au cours d’un atelier au siège de l’association à Agbanto, commune de Kpomassè, en présence de l’Aumônier national de l’AKB, Jules Carrel DOSSAH, représentant l’Evêque Protecteur, du Directeur exécutif national, Marcellin DJANATO, du Président national de l’association, Firmin HOUEGA, des aumôniers et délégués venus des zones d’intervention de l’AKB.

Rendre l’AKB plus efficace sur le terrain, c’est l’objectif du document de capitalisation réalisé. Il s’agit selon le Président national, de « marquer un arrêt et de jeter un regard rétrospectif et surtout d’analyse sur les expériences acquises dans divers domaines, et de relever les interrogations relatives aux approches méthodologiques d’intervention, pour en dégager les leçons pratiques qui méritent d’être valorisées ». L’exercice de capitalisation selon Firmin HOUEGA, a été focalisé sur la période 2010-2020 ; non pas que ces années soient censées avoir une particularité notoire, mais dans une dynamique qui vise la sauvegarde des connaissances partageables, de peur de les perdre à jamais […], si rien n’est fait. Le document réalisé selon le Président national, a pris en compte non seulement les grandes articulations de la vie de l’Association Kolping Bénin, mais aussi les projets initiés durant la période sus indiquée. Les participants fait-il savoir, ont réfléchi au cours des travaux d’élaboration, sur la méthodologie à adopter, les bonnes pratiques et leçons apprises en ce qui concerne les mécanismes de coordination des différents projets. Firmin HOUEGA a évoqué entre autres, les projets PAPE, MALP/Bénin, PASAN, et PARS.

Selon le Directeur exécutif, le rapport de capitalisation de l’AKB est une première. Elle a permis de faire de nombreux constats selon lesquels, toute action, quelle qu’elle soit […], recèle des leçons très utiles qu’il convient de capitaliser. Contrairement à la coutume en matière de capitalisation, Marcellin DJANATO a souligné que le rapport produit par l’AKB ne s’est pas contentée d’une expérience relevant d’un projet. Il s’est appesanti sur des expériences basées sur une suite de projets formant un cycle, ou une continuité s’étalant sur 12 ans, a-t-il précisé.

L’aventure, poursuit le Directeur exécutif, a été très ardue tant pour les parties prenantes que pour les consultants. « Il s’était donc agi de développer une base méthodologique qui permette à la fois de documenter et d’évaluer nos diverses expériences, et de nous focaliser sur la description et l’analyse détaillée d’un ensemble d’activités menées sur le terrain avec leurs résultats et impacts », a ajouté le directeur. Il a par ailleurs émis le vœu que le document vulgarisé, tout en informant sur le parcours de l’AKB, soit utile aux divers acteurs. « Il constitue une porte ouverte sur notre Association, en faisant l’éclairage sur nos forces et nos faiblesses, nos succès et nos échecs. […] Il s’annonce comme le baromètre qui aiguillera notre marche en vue d’améliorer nos actions, et notre démarche d’intervention », a-t-il conclu.

L’Aumônier national de l’AKB, Jules Carrel DOSSAH a remercié les participants pour le travail effectué.

Le document de capitalisation pour lui, est une référence en même temps qu’un recours. Référence pour tout ce qui y est consigné, et recours pour ce que les initiateurs ont à éclairer et éclaircir, pour prendre aujourd’hui pendant qu’ils sont là, leurs responsabilités. Le travail qui est fait aujourd’hui, selon le révérend Père, est fait pour l’homme, les fils et filles du pays, ceux qui sont là, et ceux qui viendront après. Tout ce que l’on fait, c’est pour l’Homme, et il n’y aura jamais de développement sans la promotion de l’homme, a-t-il précisé.

Jules Carrel Dossah a pour finir exprimé ses remerciements au consultant, Abdoulaye BENON MONRA, qui a dirigé de main de maître, les travaux de l’étude de capitalisation.

L'Association Kolping Bénin

L’Association Kolping Bénin est une organisation d’obédience chrétienne catholique. Elle a été créée au Bénin le 05 janvier 2005.

L’AKB intervient dans des domaines tels que l’accompagnement de la mobilisation des ressources financières à l’interne, la formation technique et professionnelle des jeunes, les droits de l’homme, la construction des infrastructures sociocommunautaires, la santé des populations à travers les formations, le renforcement des capacités techniques dans le monde rural, et l’alphabétisation fonctionnelle.

L’Association Kolping est membre du Réseau national des opérateurs privés pour la promotion de l’Alphabétisation et des langues (ReNOPAL). Elle est aussi membre de la Maison de la société civile et appartient au pool thématique 4 (eau, hygiène et assainissement).

La spiritualité de l’AKB est fondée sur la doctrine sociale de l’église catholique, et sur la vie et l’œuvre du Bienheureux Adolphe Kolping. Cette œuvre a pour fondement la Foi, le Travail et le Partage.

