L’Assemblée en croisade contre le terrorisme à Parakou

Une mission parlementaire de la huitième législature conduite par le député Rachidi Gbadamassi a échangé, mercredi 02 février 2022, avec les élus communaux, têtes couronnées, forces de défense et de sécurité à la salle de fête de la mairie de Parakou.

Sensibiliser sur la menace terroriste et l’extrémisme à nos frontières. Tel est l’objectif de la séance organisée, mercredi 2 février 2022 à la salle de fête de la mairie de Parakou, par la Commission des relations extérieures, de la coopération, de la défense et de la sécurité de l’Assemblée nationale. La séance a permis d’attirer l’attention des élus communaux, têtes couronnées, forces de défense et de sécurité, notables, sur leur rôle qui est de dénoncer aux autorités tout mouvement ou acte suspect. « En comptant sur le professionnalisme de la Police républicaine, aucun dénonciateur ne sera inquiété », a rassuré le maire de Parakou Inoussa Chabi Zimé qui indique que l’implication des gouvernants et des citoyens est nécessaire pour faire face à la menace sécuritaire aux frontières du Bénin. « Notre propre sécurité dépend de nous-mêmes car ces indélicats vivent la population qui des fois les héberge », a précisé le maire. Il faut préciser que la mission parlementaire de la huitième législature est conduite par le député Rachidi Gbadamassi.

M. M.

3 février 2022 par ,