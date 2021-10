L’Arcep exige l’homologation des équipements radioélectriques

L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et de la Poste (Arcep) a rappelé dans un communiqué en date du 20 octobre 2021 que les équipements terminaux destinés à être connectés à un réseau de communication électronique doivent être homologués.

Selon les dispositions de la loi N°2017-20 du 20 avril 2018 portant Code du numérique en République du Bénin, toute personne physique ou morale doit procéder à l’homologation des équipements ou terminaux en vente.

L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et de la Poste (Arcep), dans un communiqué en date du 20 octobre 2021, a fixé la date du 31 décembre 2021 aux acteurs pour se conformer à la règlementation. « Ainsi, tout importateur ou vendeur de téléphones de portables, de tablettes et autres équipements radioélectriques servant à l’émission et/ou réception de signaux et de correspondances, doit s’assurer que ces produits ont été homologués, sous peine de l’application des dispositions de l’article 262 du code du numérique », a rappelé l’Arcep-Bénin.

M. M.

