L’Arcep-Bénin confie l’enquête annuelle de satisfaction à RightCom

L’entreprise RightCom a été choisie par l’Autorité de régulation des communications électroniques et de la poste du Bénin pour la conduite de l’enquête annuelle des entités régulées, des partenaires, des associations de consommateurs et des abonnés.

L’enquête permet de mesurer chaque année le niveau de satisfaction des clients. L’entreprise RightCom va conduire l’enquête qui prend en compte tous les acteurs et un échantillon d’abonnés des 77 communes du pays.

RightCom accompagne l’Arcep-Bénin avec son offre de services professionnels (conseil et gestion de projet) et ses produits RightSurvey (logiciel de sondage) et RightData (logiciel d’analyse de données).

RightCom est ravie « de contribuer à l’amélioration de l’expérience client dans le secteur des communications électroniques et de la poste du Bénin ».

A propos de RightCom

RightCom fournit aux organisations de toutes tailles des solutions d’expérience client SaaS qui donnent aux employés les données d’expérience en temps réel dont ils ont besoin pour fournir le meilleur service client. Les produits de la société comprennent RightSurvey, RightCare, RightQ, RightFlow, RightData, RightTime, RightPlayer. RightCom est leader en gestion d’expérience client en Afrique.

A.A.A

17 novembre 2020 par