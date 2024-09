L’Ambassadeur du Bénin invite le Prince saoudien à visiter la GDIZ

L’Ambassadeur du Bénin en Arabie Saoudite, au cours d’une rencontre avec le Prince Al Waleed Bin Talal Al Saoud, a évoqué la transformation industrielle en cours au Bénin. SEM. Adam Bagoudou a invité le Prince saoudien à visiter la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), fleuron de l’industrialisation au Bénin.

Au cours de l’entretien entre les deux personnalités, l’ambassadeur Adam Bagoudou a invité le Prince Al Waleed Bin Talal Al Saoud à visiter le futur hub industriel béninois. Et ce, pour renforcer la coopération économique vieille de plusieurs décennies entre le Bénin et l’Arabie saoudite.

A travers la Zone industrielle de Glo-Djigbé, projet pharaonique du gouvernement du président Patrice Talon, et destiné à transformer sur place les produits agricoles, notamment le coton, le soja, l’anacarde, et autres, le Bénin amorce sa marche vers le progrès. Cette zone en l’espace de 02 ans d’exploitation, a connu un succès fulgurant devenant ainsi, un passage obligé pour les personnalités et grands hommes d’affaires du monde qui arrivent dans le pays.

Par son parc textile riche de trois unités intégrées de textile et des unités de confections de vêtements, la GDIZ satisfait déjà les commandes de grandes marques américaines et européennes dont KIABI, The Children Place (TCP) et US Polo.

A travers le Fonds Saoudien pour le Développement et la Banque Islamique de Développement, l’Arabie saoudite appuie plusieurs initiatives de développement au Bénin.

Une visite du Prince saoudien permettra de renforcer la coopération économique entre les deux pays et ouvrir la voie à de nouvelles opportunités d’investissements.

F. A. A.

21 septembre 2024 par ,