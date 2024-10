L’Ambassadeur des EAU rencontre la ministre Yayi Ladékan

La coopération bilatérale se renforce entre le Bénin et les Emirats Arabes Unis dans le domaine de l’enseignement supérieur. S.E.M. Mohammed Saïd Al Kaabi, Ambassadeur des Émirats Arabes Unis, a rencontré Mme Eleonore Yayi Ladékan, Ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique du Bénin. La séance s’est tenue jeudi 29 septembre au cabinet du ministre à Cotonou.

Au cours de la rencontre, qui s’est tenue, jeudi dernier, à Cotonou, entre S.E.M. Mohammed Saïd Al Kaabi, Ambassadeur des Émirats Arabes Unis et Mme Eleonore Yayi Ladékan, Ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique du Bénin, les relations de coopération entre les deux pays ont été examinées. Les deux parties ont discuté des moyens de les renforcer et de les développer, en se concentrant sur les questions d’intérêt commun, notamment celles liées à l’enseignement supérieur et à la recherche scientifique.

30 septembre 2024 par