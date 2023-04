L’Ambassadeur de Russie décrypte les sujets d’actualité

L’Ambassadeur de Russie au Bénin et Togo S.E.M. Igor EVDOKIMOV a donné une conférence de presse au restaurant Rousski Dom de Cotonou ce vendredi 31 mars 2023. La deuxième Conférence parlementaire internationale « Russie-Afrique », la visite d’État du Président de la République populaire de Chine Xi Jinping en Russie et la crise ukrainienne sont les sujets d’intérêt abordés par le diplomate russe.

Plusieurs sujets d’actualité ont été abordés ce vendredi à Rousski Dom à Cotonou, par l’Ambassadeur de Russie au Bénin et Togo S.E.M. Igor EVDOKIMOV.

Le premier sujet concerne la deuxième conférence parlementaire internationale « Russie-Afrique » tenue du 19 au 20 mars 2023 à Moscou. Elle est organisée en prélude au deuxième sommet Russie-Afrique qui se tiendra à Saint-Pétersbourg à la fin du mois de juillet 2023.

Au nombre des 40 délégations officielles de pays africains et d’experts de premier plan, le Bénin a été représenté à cette conférence parlementaire par une forte délégation de l’Assemblée Nationale, conduite par son Président Louis Gbéhounou VLAVONOU.

L’Ambassadeur de Russie au Bénin et Togo a rappelé que quatre panels de discussion de cette rencontre ont porté sur les thèmes : ‘’Le soutien parlementaire à la coopération dans le domaine de la science et de l’éducation’’ ; ‘’La réponse législative aux défis économiques’’ ; ‘’La sécurité indivisible : Opportunités et contributions des parlements’’ ont été examinés à la deuxième conférence parlementaire internationale « Russie-Afrique » tenue à Moscou.

La Session plénière de la Conférence parlementaire internationale « Russie-Afrique dans un monde multipolaire » a connu la participation de S.E.M. Vladimir POUTINE, Président de la Fédération de Russie.

L’Axe Moscou-Pekin de renforce

L’Ambassadeur de Russie au Bénin et au Togo est revenu sur la visite d’État effectuée par le Président de la République populaire de Chine Xi Jinping en Russie du 20 au 22 mars 2023 sur invitation du Président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine.

Les deux chefs d’Etat « ont discuté des questions d’actualité concernant le développement du partenariat global et de la coopération stratégique entre la Russie et la Chine, ainsi que l’approfondissement de la coopération sur la scène internationale ».

La Russie et la Chine ont signé la Déclaration conjointe sur l’approfondissement du partenariat global et de la coopération stratégique russo-chinois pour une nouvelle ère.

Selon la Déclaration, les deux pays s’engagent à renforcer les contacts et la coordination sur les questions liées aux États africains ; maintenir une atmosphère favorable et saine de coopération internationale en Afrique ; soutenir les efforts des États africains pour résoudre de manière indépendante les problèmes du continent et contribuer à la cause commune de la paix et du développement sur le continent africain.

La Chine et la Russie ont réaffirmé leur « engagement à défendre vigoureusement le système international, dans lequel les Nations Unies jouent un rôle central, l’ordre mondial fondé sur le droit international et les normes fondamentales des relations internationales basées sur les objectifs et les principes de la Charte des Nations Unies ; elles s’opposent à toutes les formes d’hégémonie, d’unilatéralisme et de politique de puissance, à la pensée de la guerre froide, à la confrontation en bloc et à la création de formats étroits contre certains pays ».

La Russie restaure activement ce qui a été détruit par les néonazis ukrainiens

Sur la crise ukrainienne, le diplomate russe a fait savoir que « la vie pacifique se rétablit activement dans les territoires des régions de Zaporojié, de Kherson, de la RPD et de la RPL libérés du régime néonazi de Kiev. Des dizaines de milliers de spécialistes venant d’autres régions de la Russie reconstruisent et restaurent de nouveaux bâtiments résidentiels et des infrastructures civiles, réparent des centaines de kilomètres de routes. Le 15 mars dernier, dans le district de Lougansk de la RPD, un complexe technologique d’une usine de bitume a été installé, et une première partie d’essai de macadam a été produite. Cela permettra de remettre en état environ 410 km de routes, 20 ponts et viaducs.

À Marioupol, cette année, il est prévu de réparer 54 km de routes, 5 ponts, de reconstruire le centre-ville et construire 30 immeubles supplémentaires avec 2.700 appartements.

À Donetsk, un centre périnatal doté d’équipements modernes, conçu pour 149 places, sera mis en service d’ici la fin de 2023.››

‹‹Le temps a montré que les autorités de Kiev avaient excellé seulement dans la destruction. La Russie est revenue pour de bon sur ces terres et restaure activement ce qui a été détruit par les néonazis ukrainiens », a affirmé S.E.M. EVDOKIMOV.

Selon le diplomate russe, Washington et Londres ne cessent d’attiser la crise en fournissant des armes à l’Ukraine. Ce qui constitue une preuve supplémentaire des intentions agressives de l’Occident, qui ne veut pas la paix en Ukraine, dans la région et dans le monde en général., a dénoncé l’Ambassadeur de Russie au Bénin et Togo.

M. M.

1er avril 2023 par