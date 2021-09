L’Ambassadeur Randolph Mamert s’est éteint

L’ambassadeur Randolph Coffi Mamert n’est plus. Il vient de décéder des suites d’une maladie.

Randolph Mamert a servi à plusieurs postes diplomatiques. Il a été Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire du Bénin auprès de la République du Ghana, du Togo et du Burkina Faso (ex Haute Volta) avec résidence à Accra. Il fut Premier Conseiller à l’Ambassade du Bénin à Moscou (Russie, ex URSS). Il a été Directeur de cabinet de l’ex Première dame Chantal de Souza Yayi.

Randolph Mamert est le père de la journaliste feu Queen Fafa.

Paix à son âme !

D. M.

