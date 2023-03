L’Alliance des Forces Nouvelles entame sa rentrée politique sous le signe d’un éveil de la masse

Retourner le pouvoir au peuple à travers une gestion inclusive et participative de la chose publique. C’est sous ce signe que le parti Alliance des Forces Nouvelles (AFN) a placé sa prochaine rentrée politique fixée pour le mois d’avril prochain. Des assises qui permettront aux responsables du parti, militants et sysympathisants, de revoir les bases de leur structure politique commune et d’entrevoir l’avenir avec espoir. Cette grande messe politique très attendue s’inscrit dans une vision d’oeuvrer davantage à l’enracinement et la consolidation des acquis démocratiques librement consentis lors de la longue traversée du désert de février1990. Face au recul des acquis démocratiques, la désintégration et la fragilisation à tous les niveaux du tissu social, il fallait proposer une nouvelle thérapie. À l’occasion de ce congrès politique qui s’annonce triomphal, les responsables de ce parti dont l’audience n’est plus à démontrer vont passer en revue les différents courants politiques depuis les indépendances de 1960 en passant par l’historique conférence des forces vives de la nation. Le parti Alliance des Forces Nouvelles entend faire sien ce combat de veille citoyenne. Le président Alain Affédjou et les siens entendent poser les diagnostics et s’arment d’un grand courage pour faire renaître ce qu’ils appellent la participation citoyenne à l’action publique. Ce qui passe par la séparation rigide des pouvoirs, l’organisation des élections libres au suffrage universel, la restauration des institutions de contrôle et de contre-pouvoir, la promotion d’une société civile dynamique, la promotion de l’expression plurielle des opinions, etc, autant d’éléments constitutifs qui concourent à la restauration de la légitimité démocratique au Bénin. Mettant l’homme au cœur de toute action publique, l’AFN se projettent sur les nouveaux enjeux de développement qui impliquent nécessairement une gouvernance concertée à tous les niveaux. En cela, elle appelle à une remobilisation de toutes les forces politiques et sociales pour relever les défis de l’approfondissement de la démocratie, de l’égalité des chances et du développement. L’AFN épouse le renouvellement de la classe politique avec le regroupement des forces politiques dans des ensembles significatifs et de nature à peser durablement sur la société d’aujourd’hui et de demain. En cela, ce grand rassemblement politique en gestation s’érige en bourreau contre les politiques sectaires qui prônent l’intérêt personnel au détriment de l’intérêt général. Tournant définitivement dos à la politique traditionnelle d’exploitation et d’instrumentalisation de la masse, l’AFN se veut une nouvelle voie pour une réelle recomposition du paysage politique national. Dès lors, elle s’ouvre à toutes les organisations de la jeunesse, mouvements, partis politiques et ongs dans la perspective de fédérer les énergies pour assoir une grande famille politique où chacun pourra se rendre utile à l’autre dans un environnement de justice sociale et de promotion des valeurs éthiques et morales.

27 mars 2023 par