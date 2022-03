L’Agence nationale de l’Assurance Maladie dissoute

Par décret n°2022-022 du 05 janvier 2022, le Chef de l’Etat Patrice Talon a procédé à la dissolution de l’Agence nationale de l’Assurance Maladie.

L’Agence nationale de l’Assurance Maladie est dissoute. Selon l’article 2 du décret n°2022-022 "les actifs de l’Agence nationale de l’Assurance Maladie sont transférés à l’Agence nationale de la Protection sociale. Le passif de l’Agence nationale de l’Assurance Maladie est transféré à titre universel à l’État". Le directeur de la Planification, de l’Administration et des Finances du Ministère de la Santé est chargé de la conduite des opérations de clôture de l’Agence dissoute.

Créée par décret en 2012, l’Agence Nationale de l’Assurance Maladie (ANAM) avait pour mission la mise en oeuvre de l’assurance maladie universelle en République du Bénin, conformément aux visions et politiques du Gouvernement ainsi qu’aux dispositions législatives et réglementaires en la matière. Elle était chargée, entre autres, de concevoir et de mettre en oeuvre la stratégie de l’assurance maladie universelle au Bénin, de concert avec tous les acteurs de la santé et suivant une approche intersectorielle, pluridisciplinaire et de promotion du partenariat Public/Privé.

Akpédjé Ayosso

