L’AYCH recherche des startups vertes à soutenir

Dans le but de soutenir les entreprises vertes porteuses de solutions innovantes, l’African Youth Climate Hub (AYCH) lance un appel à candidatures pour un programme d’incubation.

Selon l’African Youth Climate Hub, une plateforme de la jeunesse africaine pour le climat, le programme est porté par l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et le Centre International Hassan II pour la Formation à l’Environnement. Il s’agit d’un programme d’incubation de startups en faveur du climat et la promotion du développement durable.

L’objectif est de « favoriser le développement d’entreprises vertes porteuses de solutions innovantes en Afrique pour lutter contre les changements climatiques et promouvoir le développement durable ».

Les startups auront un programme de six mois. Elles bénéficieront d’un soutien pratique et adapté, d’ateliers pour les munir d’outils pour la mise en œuvre de leurs projets et les aider à transformer leurs idées en prototypes technologiques opérationnels.

Grâce à un programme de formation, les jeunes entrepreneurs vont assimiler entre autres les éléments de droit, de stratégie, de marketing et communication, de psychologie, les technologies et les connaissances en matière de climat, nécessaires à leur réussite.

La première édition, AYCH incubera 10 projets portés par de jeunes Africains. Pour postuler, les jeunes sont invités à se connecter sur youthclimatehub.org, à télécharger l’offre d’incubation, créer leur compte et soumettre leur projet en remplissant le formulaire en ligne. Le dernier délai est fixé au 5 février 2021.

A propos de l’African Youth Climate Hub (AYCH)

L’African Youth Climate Hub (AYCH) est hébergé au Centre International Hassan II de Formation à l’Environnement dans le cadre du programme Air Climat de la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement.

L’AYCH est une initiative visant à répondre et à amplifier la voix et l’action des jeunes, à commencer par la jeunesse africaine. Elle se veut un espace positif d’échange et de soutien concret pour les jeunes Africains tant en termes de compétences et de connaissances qu’en termes d’entrepreneuriat et d’opportunités d’emploi vert.

Cette initiative est un partenariat entre la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement, l’Université Mohammed VI Polytechnique, le groupe OCP et YOUNGO (Children and Youth Constituency to United Nations Framework Convention on Climate Change).

25 janvier 2021 par