L’AUF organise une Grande Dictée de la Francophonie

L’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) a organisé un concours de dictée dans la matinée du lundi 20 mars 2023. Dénommée ‘’Grande Dictée de la Francophonie’’, la compétition qui a réuni une quinzaine d’étudiants de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) s’inscrit dans le cadre des activités de l’édition 2023 de la Journée internationale de la Francophonie (JIF).

A l’instar de plusieurs autres organisations, l’AUF célèbre l’édition 2023 la Journée internationale de la Francophonie. Elle a organisé à son habitude, un concours de dictée.

Contrairement à la méthode classique de dictée avec papier et stylo, c’est à une dictée numérique que les candidats ont eu droit ce lundi 20 mars sous la supervision du directeur de l’AUF. « Cette année, nous avons décidé de nous engager vraiment dans le numérique et d’effectuer toute la compétition de façon numérique […] ; la correction et la proclamation des résultats également », a expliqué Fawaz TAÏROU. Pour ce premier essai de dictée via une plateforme numérique, il y a eu une bonne participation avec de très bons résultats. La plateforme a été présentée aux candidats afin de leur permettre de s’exercer et de s’aguerrir pour les éditions à venir, a-t-il expliqué.

Pour les prochaines éditions, l’AUF selon son directeur entend profiter de ce concours pour vulgariser la plateforme qui, souligne-t-il, « aide énormément » dans l’exercice de dictée, propose des dictées de très bonne qualité qui permettent de renforcer les capacités des apprenants et par-delà, celles de plusieurs autres couches socioprofessionnelles. Pour cette première édition, Saïd ASSOUMA, étudiant en licence en Hydrologie quantitative à l’Institut national de l’eau (INE) a remporté le premier prix. Il part avec un Dictionnaire universel. Aïna OREKAN, et Sènan ADANKPO, occupent respectivement les 2e et 3e rangs et obtiennent chacune, un petit dictionnaire Larousse.

Sentiment de satisfaction pour Saïd ASSOUMA pour sa première participation au concours. Habitué à rédiger des articles web, il dit être sûr de lui-même en participant au concours. Le premier de la ‘’Grande Dictée de la Francophonie’’ n’a pas manqué d’exprimer ses remerciements aux organisateurs.

« Saga Africa », c’est le titre auquel les candidats ont été soumis sur la plateforme : dictee.tv5monde.com.

L’AUF après le concours de dictée organise mercredi 22 mars prochain, une conférence débat sur l’intelligence artificielle dans l’enseignement supérieur.

