L’APIEx signe un protocole d’accord avec Webhelp Bénin

L’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (APIEx) a signé, ce vendredi 17 septembre 2021, un protocole d’accord avec la Société Webhelp Bénin. La cérémonie a eu lieu à l’hôtel Golden Tulip Le Diplomate Cotonou.

L’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (APIEx) contracte avec un nouvel investisseur. Il s’agit de la Société Webhelp, l’un des leaders mondiaux du secteur de la relation client.

Présente dans plus de 50 pays avec plus de 80.000 salariés, Webhelp s’implante au Bénin.

Les efforts du Gouvernement en matière d'amélioration du climat des affaires trouvent encore une fois sa concrétisation avec @Webhelp_FR, une entreprise internationale qui s'installe dans notre pays et qui va créer plus de 2000 emplois. M. Laurent GANGBES, DG/ @ApiexBenin pic.twitter.com/Hjm9OwoZ5Y — Es-tu Vacciné contre la Covid-19 ? 💉 🇧🇯 (@gouvbenin) September 17, 2021

Selon le directeur général de l’APIEx Laurent Gangbes, cela est possible grâce aux efforts du Gouvernement du Bénin en matière d’amélioration du climat des affaires. La société va recruter au minimum 500 jeunes diplômés Bac+2 à Bac+5, créant ainsi plus de 2000 emplois sur les cinq prochaines années.

A.A.A

18 septembre 2021 par