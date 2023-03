L’ANDF appelle les citoyens à la vigilance

L’Agence Nationale du Domaine et du Foncier (ANDF) a alerté les populations qu’elle n’a engagé aucune procédure de recrutement d’agents enquêteurs et superviseurs au titre de la réalisation du cadastre national, ni dans le cadre de ses activités classiques. C’est à travers un communiqué en date du 27 mars 2023.

L’Agence Nationale du Domaine et du Foncier (ANDF) appelle à « la vigilance et à la prudence » face à de « fausses informations » qui circulent sur les réseaux sociaux faisant état du lancement d’une « campagne de recrutement d’agents enquêteurs et superviseurs dans le cadre des travaux relatifs au cadastre nationale ».

« (…) L’administration foncière et domaniale tient à rappeler à l’opinion publique qu’elle n’a engagé aucune procédure de recrutement d’agents, ni dans le cadre de ses activités classiques, ni au titre de la réalisation du cadastre national », a indiqué le Directeur général de l’ANDF, Victorien Kougblenou, dans un communiqué en date du 27 mars 2023.

L’ANDF rappelle alors les auteurs de ces « manœuvres malsaines » que les mesures sont prises pour leur identification et leur poursuite devant les juridictions compétentes.

M. M.

28 mars 2023 par ,