L’ANAEPMR autorisée à signer des accords avec les communes

Le gouvernement du président Patrice Talon a autorisé ce mercredi 20 mai 2020 en Conseil des ministres, l’Agence nationale d’approvisionnement en eau potable en milieu rural (ANAEPMR) à signer des accords spécifiques avec les communes du Bénin.

Ces accords selon le Conseil des ministres, font suite à la convention signée entre l’Agence et les communes dans le cadre de l’approvisionnement en eau en milieu rural. Ils visent à consolider les acquis du projet accès universel à l’eau potable et permettront de poursuivre l’extension rapide de l’accès à l’eau potable au profit des populations des zones rurales ; de professionnaliser l’exploitation, l’entretien et la maintenance des systèmes mis en place aux fins d’assurer la pérennisation des services d’adduction d’eau potable en milieu rural.

Pour cela, l’ANAEPMR est appelé à apporter son assistance aux communes dans le domaine du service public d’adduction d’eau potable en milieu rural, précise le communiqué final du Conseil des ministres.

F. A. A.

20 mai 2020 par