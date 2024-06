L’AJT accorde 03 mois aux condamnés à des peines d’amende

L’Agence Judiciaire du Trésor (AJT) invite les personnes condamnées à des peines d’amende judiciaire par les juridictions pénales, à s’acquitter volontairement de cette condamnation. C’est à travers un communiqué en date de ce vendredi 14 juin 2024.

Les personnes condamnées à des peines d’amende judiciaire par les juridictions pénales sont invitées à s’acquitter volontairement de cette condamnation via la plateforme e-Quittance du Trésor public disponible sur le portail www.tresorbenin.bj, ou sur le compte BJ6600100100000010168702 du Trésor Public. C’est la substance d’un communiqué de l’Agent Judiciaire du Trésor, publié vendredi 14 juin 2024.

A travers ce communiqué, l’AJT a également invité les personnes concernées et qui ont des préoccupations particulières à se rapprocher soit du parquet près le tribunal dans le ressort duquel elles se trouvent, soit à saisir l’Agence Judiciaire du Trésor à l’adresse ajebenin@gouv.bj, ou contacter le numéro 00229 62 34 85 53 aux fins de convenir des modalités de paiement.

Passé le délai de trois mois, sans suite, à compter de la signature du présent communiqué, l’Agence Judiciaire du Trésor procèdera en tout état de cause, au recouvrement par des voies de droit, lit-on dans le communiqué signé de Gilbert Ulric TOGBONON.

