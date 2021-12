L’AJ/QDS invite à la retenue face à la menace des groupes armés

Le Bénin a été victime d’attaques dans les localités de Mèkrou et de Matéri, mardi 30 novembre et mercredi 1er décembre 2021. L’Association des Journalistes Spécialistes des Questions de Défense et de Sécurité (AJ/QDS) invite à la retenue et à l’observance de la rigueur professionnelle dans le traitement des informations relatives à tout ce qui relève du ’’terrorisme et des menaces djihadistes’’.

En séance extraordinaire a Cotonou, lundi 06 décembre 2021, le Bureau Directeur de l’Association des Journalistes Spécialistes des Questions de Défense et de Sécurité (AJ/QDS) s’est penché sur les deux attaques perpétrées sur le territoire béninois la semaine écoulée, contre les positions des Forces de Défense et de Sécurité. Ces attaques ont occasionné des morts et des blessés dans les rangs des militaires béninois.

Dans un communiqué rendu public à la fin de la séance, le président du bureau AJ/QDS Etienne Houessou déplore et condamne ces attaques.

Vu la sensibilité de ce dossier, l’AJ/QDS invite « ses membres et tous les spécialistes de l’information et de la communication à la retenue et à l’observance de la rigueur professionnelle dans le traitement des informations relatives à tout ce qui relève du terrorisme et des menaces djihadistes d’où qu’elles viennent ».

Le bureau directeur demande aux professionnels des médias toutes tendances confondues de se rapprocher des sources d’informations officielles avant toutes diffusion et publication.

L’AJ/QDS compatit à la douleur des familles ayant enregistré des décès et blessés et salue les Forces de Défense et de Sécurité pour les ripostes face aux individus venus semer la terreur et la désolation sur le territoire béninois. Il n’a pas manqué de remercier le Gouvernement pour ses efforts et les mesures prises en vue d’apaiser les populations et d’assurer l’intégrité du territoire national.

A.A.A

