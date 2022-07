L’AFGC S.A met en place un programme d’insertion des jeunes diplômés

Insertion professionnelle : « Programme des Jeunes Professionnels » de l’AFGC

Afin d’offrir aux jeunes béninois l’opportunité de s’intégrer au marché de l’emploi, la Direction Générale de L’Africaine des Garanties et du Cautionnement (AFGC S.A.) a mis en place depuis trois ans un programme d’insertion professionnelle de jeunes diplômés des universités du Bénin.

Le programme ainsi conçu et dénommé « Programme des Jeunes Professionnels », vise à attirer des jeunes diplômés à fort potentiel, intéressés par les métiers de la banque et de la finance, à les former, et à les mouler particulièrement dans le système bancaire et financier et en général les aguerrir pour le marché de l’emploi.

Ainsi, c’est autour d’un cocktail de bienvenue ce 1er juillet 2022, que le personnel de l’AFGC a reçu la deuxième cohorte comprenant six jeunes professionnels qui, dans leurs parcours académiques, se sont nettement distingués.

Saisissant cette occasion, le Directeur Général de l’AFGC, Monsieur Landry ADJE, dans son intervention, a invité chaque Jeune Professionnel à se donner au travail avec détermination et abnégation pour s’illustrer de par sa performance. Quant au Chef du Département Commercial, Monsieur Prosper SODOKIN, de par ses expériences, il a invité les Jeunes Professionnels au sérieux et au travail bien fait. Plus d’une centaine sur la ligne de départ, seulement six (06) sont arrivés à tirer leur épingle du jeu, a rappelé le Chef du Département des Affaires Juridiques, Monsieur Marcos BOSSA, l’un des responsables du comité de coordination du « Programme Jeunes Professionnels ».

Forte du succès de ce programme, et toujours dans une logique d’anticipation des besoins en ressources humaines de qualité, la Direction Générale de l’AFGC ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.

Pour rappel, au terme de la première cohorte du programme, et tenant compte de ses besoins, l’AFGC a intégré à ses effectifs les deux (02) Jeunes Professionnels qui ont suivi entièrement et avec succès le programme. Prenant à tour de rôle la parole, le Directeur Général a invité les nouveaux à se démarquer au quotidien par la qualité de leur travail.

Soulignant la prédominance des femmes (Ndlr quatre contre deux) dans cette cohorte, l’Assistante du DG, Madame Carmen RANDOLPH, est revenue sur l’importance du genre et a invité ses consœurs à impacter l’institution à travers leur performance et leur détermination au travail.

Dans une ambiance lyrique et joyeuse, les Jeunes Professionnels ont promis donner le meilleur d’eux-mêmes afin de combler les attentes de la Direction Générale et être à la hauteur de la confiance placée en eux. Ce sont par des ovations de l’assistance et une prière prononcée à l’endroit des heureux du jour que le Directeur Général a clôturé la cérémonie d’accueil de cette deuxième cohorte du « Programme Jeunes Professionnels de l’AFGC ».

A propos de l’AFGC

L’Africaine des Garanties et du Cautionnement (AFGC) est une société anonyme de droit privé au capital de trois (03) milliards (3.000.000.000) de francs CFA entièrement libéré. Elle a été créée le 10 décembre 2014 et est le premier Fonds de Garantie privé en République du Bénin. Elle est agréée par le Ministère de l’Economie et des Finances, suivant arrêté N°3017/MEF/DC /SGM/DGTCP/DTr/ SAMBPE/SP/400 SGC 19, en qualité d’établissement financier à caractère bancaire de prêt et de cautionnement. Elle est aussi autorisée par le même ministère par arrêté N°742-c/MEF/CAB/SGM/DGTCP/DAMF/SMPE/SP/053SGG21, à recevoir des dépôts de fonds du public. Elle est inscrite sous le numéro B0216 Z sur la liste des établissements financiers à caractère bancaire de l’UMOA.

Sa mission est de « proposer des produits de garanties bancaires, de cautionnements et de prêts aux porteurs de projets béninois, dans un premier temps et à ceux de toute la zone UEMOA ultérieurement, principalement pour la cible PME/PMI ». Elle a pour vision de « devenir dans l’espace UEMOA un acteur de référence dans l’accompagnement et la facilitation de l’accès des PME/PMI aux moyens de financement pour la réalisation de leur projet d’investissement et la couverture de leurs besoins d’exploitation. Elle ambitionne également de gérer des Fonds de garantie et de cofinancement dédiés à des secteurs prioritaires et des cibles spécifiques. Ces Fonds seront mobilisés auprès de l’Etat et de bailleurs de fonds nationaux et internationaux sur une base conventionnelle ».

