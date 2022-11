L’AFD annonce un accompagnement financier ou par expertise

Le Directeur général de l’Agence française pour le développement (AFD), Rémy RIOUX et sa délégation ont visité, mardi 15 novembre 2022, la Zone industrielle de Glo-Djigbé-Zè (GDIZ). Très satisfait de la transformation industrielle amorcée par le Bénin à travers ce vaste projet, il a annoncé un accompagnement financier ou par expertise de l’agence.

Laurent GANGBES, Directeur général de l’Agence de promotion des investissements et des exportations (APIEx), et Beheton LETONDJI, Directeur général de la Société des investissements et de la promotion de l’industrie (SIPI-BENIN) ont reçu, mardi 15 novembre 2022, à la GDIZ, le Directeur général de l’AFD. Rémy RIOUX au terme de la séance et de la visite guidée dans les usines de textile et de transformation de cajou, a félicité ces deux responsables du projet GDIZ, ainsi que le gouvernement béninois pour son engagement à promouvoir l’industrialisation du pays.

Pour lui, c’est une aubaine pour les Européens qui ont intérêt à s’approvisionner, dans l’avenir.

Rémy RIOUX a évoqué à cet effet, les raisons climatiques et environnementales.

A l’usine de transformation de cajou, le Directeur général de l’AFD après avoir goûté aux premières noix transformées a exprimé sa satisfaction par rapport à la manière dont ce fruit est traité à la GDIZ. « On a vu la précision, la complexité, l’intensité capitalistique aussi pour traiter cette chose très simple qui est le fruit de cajou. Il faut veiller à la couleur, il faut veiller à la qualité. Donc, c’est des processus complexes qui nécessitent beaucoup de personnel qualifié », a-t-il confié.

Le Directeur général de l’AFD a évoqué le volet formation professionnelle auquel le chef de l’Etat a convié l’AFD dans la coopération avec le Bénin. A cet effet, il va falloir mettre des écoles, et former à tous les métiers nécessaires à l’intérieur de la zone, a annoncé Rémy RIOUX.

Séduit par les compétences acquises par les stagiaires en formation en un laps de temps, il a souligné que la GDIZ est « une source de création d’emplois et de création de valeur ».

Avec ses collègues, le Directeur général de l’AFD entend examiner les possibilités pour apporter un accompagnement financier ou par expertise au projet GDIZ.

Le Directeur général de ENABEL, Jean VAN WETTER était également à la GDIZ ce mardi. Présent au Bénin depuis plusieurs années dans le secteur de l’exploitation du cajou, il a annoncé un partenariat avec la GDIZ. Tout en félicitant le projet, il a promis jouer un rôle d’intermédiaire auprès des investisseurs belges.

F. A. A.

16 novembre 2022 par ,