L’ADAC démarre une tournée de vulgarisation du FDAC ce lundi

L’Agence de Développement de l’Art et de la Culture (ADAC) en collaboration avec le ministère du tourisme, de la culture et des arts et le CNOA organisent des sessions d’information dans les communes sur l’appel à projets du Fonds de Développement des Arts et de la Culture. La tournée démarre ce lundi 21 octobre 2024.

Du 21 au 26 octobre 2024, des communes accueillent des sessions d’information sur l’appel à projets du Fonds de Développement des Arts et de la Culture. Ce Fonds est mis en place pour soutenir et contribuer à la promotion des industries culturelles et créatives, en vue de leur développement socio-économique.

Géré par l’ADAC, le FDAC vise à accompagner techniquement et financièrement les acteurs artistiques et culturels béninois dans le développement de leur projet.

Un appel à projets a été lancé le 11 octobre à l’endroit des artistes et producteurs des diverses disciplines artistiques ; des entreprises agissant dans l’écosystème culturel et des organisations culturelles de la société civile.

La tournée permettra aux créateurs, producteurs ou diffuseurs, de mieux comprendre les objectifs du FDAC ainsi que le processus de soumission de projets.

21 octobre 2024