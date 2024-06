Kouaro CHABI et Eléonore YAYI s’assurent d’une bonne organisation du Bac

L’examen du Baccalauréat session de juin 2024, démarre lundi 17 juin sur toute l’étendue du territoire national. Afin de s’assurer du bon déroulement du premier diplôme universitaire, le ministre de l’enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, et sa collègue en charge de l’enseignement supérieur ont fait une descente vendredi 14 juin dans les locaux de la Direction de l’Office du Baccalauréat (DOB).

Tout est fait prêt pour un bon déroulement de l’examen du Baccalauréat session de juin 2024. Kouaro Yves CHABI, ministre de l’enseignement secondaire et de la formation professionnelle, et sa collègue Eléonore YAYI de l’enseignement supérieur sont allés s’enquérir du niveau des préparatifs ce vendredi 14 juin à l’Office du BAC. Des échanges avec les cadres de l’office, tout est prêt pour que les candidats, au nombre de 75.373, composent dans de bonnes conditions.

Le ministre de l’enseignement secondaire a rassuré à l’occasion, que toutes les dispositions ont été prises au niveau des collèges et lycées pour que les programmes soient achevés.

