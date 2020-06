Joseph Lafia appelle les fils de Nikki à l’union

Le nouveau maire de la commune de Nikki Joseph Lafia s’est adressé à ses administrés quelques minutes après son élection.

Dans son message, l’autorité communale a invité les fils et filles de Nikki à l’union et au travail pour le développement de la commune. « Nikki va écrire une nouvelle page de son histoire, celle du développement », a-t-il déclaré.

Pour Joseph Lafia, les jeux politiques sont terminés, et il est désormais question de la réconciliation et du travail. Il invite les populations à l’accompagner dans ses tâches. « Tous les fils de Nikki sont sollicités pour nous aider, les conseillers et moi à accomplir notre mission », a exhorté le nouveau maire.

