José Tonato visite trois chantiers à Abomey-Calavi

Le ministre du Cadre de Vie et du Développement Durable José Tonato a visité, mercredi 04 mai 2022, dans la commune d’Abomey-Calavi, les sites de construction du Pôle agroalimentaire (Marché de Gro), de la Cité Administrative à Ahossougbéta et des logements sociaux et économiques à Ouèdo.

Visite technique du ministre José Tonato sur trois sites de construction à Abomey-Calavo. L’objectif est de constater l’évolution des chantiers. La délégation conduite par le ministre a visité respectivement le Marché de Gros en construction au quartier Zopah (à 1,5 km de la RNIE 2 sur une superficie de 168ha 18a 6), la Cité administrative à Ahossougbéta et le site de construction des 11.000 logements sociaux à Ouèdo.

José Tonato a échangé avec les différentes entreprises en charge des travaux. Un léger retard a été noté sur les deux premiers sites. Selon le ministre, "la situation est sous contrôle".

Des instructions fermes ont été données pour que les chantiers puissent être livrés dans les délais contractuels.

A.Ayosso

