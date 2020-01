Jonas Gbènamèto remplace Benoît Dègla

En séance plénière ce jeudi 30 janvier 2020, les députés de la 8e législature ont procédé à la désignation du remplaçant de Benoît Dègla, qui a démissionné de son poste à la Haute Cour de Justice (HCJ).

Comme attendu, c’est le député Jonas Gbènamèto du Bloc Républicain, qui a été choisi pour siéger à la Haute Cour de Justice en remplacement de Benoît Dègla.

L’élu du Bloc Républicain dans la 19e circonscription électorale a été désigné par 48 voix pour, 00 contre et 00 abstention.

La Haute Cour de Justice est composée de treize membres dont six députés. Les autres députés sont Adam Bagoudou et Jean-Eudes Okoundé du Bloc Républicain, Gildas Agonkan, Badirou Aguèmon et Ernest Mèdawanou de l’Union Progressiste.

La Haute Cour de Justice est compétente pour juger le Président de la République et les membres du Gouvernement à raison de faits qualifiés de haute trahison, d’infractions commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, ainsi que pour juger leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l’État.

Akpédjé AYOSSO

31 janvier 2020 par