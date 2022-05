Jeudi 26 mai déclaré férié

Le Ministre du Travail et de la Fonction Publique déclarée la journée du jeudi 26 mai 2022 « fériée, chômée et payée sur toute l’étendue du territoire national » en raison de la célébration de la fête de l’Ascension. C’est à travers un communiqué rendu public ce 24 mai 2022.

Fête chrétienne, l’Ascension est célébrée 40 jours après Pâques pour commémorer la montée de Jésus, ressuscité, vers Dieu le père. « Vous allez recevoir une force, celle de l’Esprit Saint qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins (…) jusqu’aux extrémités de la terre », prophétisa Jésus-Christ à ses disciples dans Actes des Apôtres (chapitre 1, versets 6-11). L’évangile de Luc (chapitre 24, verset 51) précise qu’après ces paroles de Jésus, ses disciples le virent s’élever et disparaître à leurs yeux dans une nuée.

