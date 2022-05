Jean-Claude Houssou réélu Président de l’AGAO

L’Autorité du Gazoduc de l’Afrique de l’Ouest (AGAO) a maintenu à sa présidence le ministre béninois de l’énergie. Dona Jean-Claude Houssou a été réélu de la réunion des ministres de l’énergie des pays membres de l’AGAO, qui s’est ouverte le 10 mai 2022 à Abuja (Nigéria).

Confiance renouvelée au ministre béninois de l’énergie par ses homologues des pays membres de l’Autorité du Gazoduc de l’Afrique de l’Ouest (AGAO). Dona Jean-Claude Houssou a été réélu pour un mandat d’un (01) an à la présidence de l’AGAO.

Sa réélection a été actée lors de la réunion des ministres de l’énergie des pays membres de l’AGAO qui se tient depuis le 10 mai 2022 à Abuja (Nigéria). La rencontre est placée sous le signe de l’intégration et du développement régional à travers une fourniture durable du gaz pour la sécurité énergétique électrique.

Les réalisations lors du premier mandat d’un an dont l’apurement des dettes au niveau de la société internationale de transport du gaz ; la révision tarifaire du gaz pour la 3ème période tarifaire (TP3) et l’extension projet d’extension du Gazoduc de l’Afrique de l’Ouest (AGAO) vers d’autres pays de l’Afrique de l’Ouest ont certainement motivé les ministres de l’AGAO a réélire le ministre béninois.

L’Autorité du Gazoduc de l’Afrique de l’Ouest (AGAO) a été mise en place par la République du Bénin, la République du Ghana, la République Fédérale du Nigéria et la République Togo à travers le Traité relatif au Projet du Gazoduc de l’Afrique de l’Ouest (PGAO).

L’Autorité du GAO est un établissement public à caractère international doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. L’AGAO a des fonctions de représentation (mène des actions et prend des décisions au nom et pour le compte des Etats Parties), des fonctions d’assistance et coordination et des fonctions de régulateur.

M. M.

13 mai 2022 par ,