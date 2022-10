Jean Baptiste Hounguè justifie son départ du BR

Le Bloc Républicain (BR) a enregistré, lundi 24 octobre 2022, la démission de Jean Baptiste Hounguè ainsi que des membres de sa coalition Bénin en marche.

Jean Baptiste, président de la coalition Bénin en marche et membre fondateur du parti Bloc Républicain (BR) a notifié, lundi 24 octobre 2022, sa démission et celles de certains des membres de la coalition Bénin en marche du Bloc Républicain. « Après moult analyses sur les objectifs et valeurs prônés au départ, l’évolution et la gestion catastrophique et sectaire du parti jusqu’à ce jour, mes camarades et moi sommes convaincus que la meilleure décision à prendre est de rompre définitivement les amarres avec le Bloc Républicain », a indiqué Jean Baptiste Hounguè pour justifier sa démission du BR.

Le démissionnaire dénonce des faits de « régionalisme érigé en mode de gestion et les intrigues politiques ».

Jean Baptiste Hounguè n’a pas indiqué sa destination politique prochaine après son départ du BR.

Sa démission intervient à deux mois des législatives de janvier 2023.

M. M.

28 octobre 2022 par ,