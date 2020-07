Invité de l’émission Zone Franche ce dimanche 12 juillet 2020, le ministre de la Communication et de la poste, porte-parole du gouvernement s’est prononcé sur la décision de la fermeture des médias en ligne n’ayant pas une existence légale au Bénin.

Selon le ministre Alain Orounla le gouvernement ne peut pas rester insensible face à cette décision de la HAAC qui a semé l’émoi au sein des professionnels des médias.

« Je vais me rapprocher des autorités de régulation pour qu’on rediscute et qu’on définisse ensemble les conditions dans lesquelles cet espace de liberté va pouvoir être investi pour la promotion de l’information et du travail de qualité de la plupart des professionnels », a affirmé le ministre de la Communication et de la poste.

Pour le porte-parole de la HAAC qui a pris cette décision conformément à l’article 252 du code de l’information et de la communication veut régulariser la situation des médias en ligne.

« Je reconnais qu’il y a des goulots d’étranglement mais il faut que chacun joue sa partition. Si les acteurs des médias ne sont pas organisés comme il le faut et solidaires eux-mêmes avec les faîtières, si nous ne savons pas qui est acteur des médias, s’il y a des ménages à faire en votre sein et que vous ne le faites pas, il serait inutile de faire un procès d’intention au gouvernement », a-t-il notifié aux professionnels des médias.

Il a invité les professionnels des médias à se rapprocher de leur ministère de la communication. « J’ai vu certains professionnels s’en émouvoir sans d’ailleurs se rapprocher de leur ministre de tutelle. C’est l’occasion pour moi de rappeler que le ministre de la communication est à leur disposition et il faut que nous ayons des réflexes de nous rapprocher de nos autorités de tutelle », a-t-il déclaré.

