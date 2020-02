L’ancien ministre du travail et de la fonction publique, Aboubacar Yaya n’est pas mis sous convocation après ses propos qualifiés de ‘’régionalistes’’. Joint par Frissons Radio, ce mardi 25 février 2020, Aboubacar Yaya a clarifié sa situation et informe qu’il ne fait l’objet d’aucune poursuite judiciaire.

Selon des rumeurs, l’ancien ministre du travail et de la fonction publique a été interpellé, écouté par la police et mis sous convocation. D’après les déclarations de M. Yaya sur Frissons Radio, ces rumeurs sont fausses. « Je tiens à informer l’opinion publique nationale et internationale que je ne fais l’objet d’aucune poursuite judiciaire. Je ne suis pas mis sous convocation. Je n’ai pas été écouté ni par les agents de la police judiciaire, ni par le procureur de la République, ni par un juge d’instruction », a affirmé l’ancien ministre. Aboubacar Yaya avait tenu des propos qualifiés de « xénophobes » et incitatifs à la haine lors d’une rencontre avec les militants FCBE (Forces cauris pour un Bénin émergent) de Parakou la semaine dernière. Selon ses explications, ses propos ont été sortis de leur contexte et dénaturés.

L’ancien ministre du travail et de la fonction publique a présenté ses excuses publiques le vendredi 21 février 2020.

Akpédjé AYOSSO

25 février 2020 par