Le ministre du tourisme, de la culture et des arts, Jean-Michel Abimbola, a présenté ce samedi 18 avril, au cours de l’émission "Rupture An 4’’, le point des actions menées par le gouvernement du président Patrice Talon depuis son avènement au pouvoir en avril 2016 dans les secteurs du tourisme, de la culture et des arts. Durant ces 04 dernières années, beaucoup d’efforts ont été faits pour révéler le Bénin non seulement aux Béninois, mais aussi au monde entier

Durant l’émission "Rupture An 4 : Secteur Tourisme, Culture et Arts", Jean-Michel Abimbola a souligné que le tourisme en relation avec la culture et les arts, reste un axe important pour le développement du Bénin. C’est le 2ème pilier identifié dans le PAG (Programme d’actions du gouvernement), 2ème secteur après l’agriculture, et sur lequel le pays veut se fonder pour se révéler et pour pouvoir impulser le développement, et créer la richesse. Ce modèle de développement selon lui, est celui adopté par certains pays dont la France, qui s’est construite grâce à l’agriculture et l’exception culturelle française. Ce qui a fait d’elle la 5ème puissance au monde, a-t-il expliqué.

Au Bénin, le gouvernement reste persuadé que grâce à l’agriculture et la culture qui vont infuser et donner les intrants au tourisme, le pays pourra être révélé et la richesse créée, a expliqué le ministre du tourisme, de la culture, et des arts.

Pour y parvenir, le président Patrice Talon et le gouvernement qu’il préside depuis 04 ans se donne les moyens, a-t-il souligné. M. Abimbola indique qu’au plan agricole, tout le monde commence à reconnaître que les résultats sont au bout de l’effort.

Pour ce qui concerne le tourisme en lien avec la culture et les arts, « nous partons de beaucoup plus loin que l’agriculture », a fait savoir Jean-Michel Abimbola.

Depuis toujours, tous les régimes ont toujours estimé que l’agriculture est très importante, parce que nous sommes un pays agricole, la main d’œuvre est essentiellement agricole, et objectivement, c’est le secteur qui permet non seulement de nourrir le peuple mais aussi d’exporter vers la sous-région. Mais pour ce qui concerne le tourisme, c’est la première fois que le secteur est au cœur de l’action gouvernementale, et des politiques publiques, a précisé le ministre. « C’est une chance qui vient seulement 60 ans après les indépendances, et il faut pouvoir rattraper tout ce temps là », a précisé Jean Michel Abimbola.

