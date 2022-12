Jah Baba victime d’un grave accident

L’artiste chanteur et ingénieur de son Jah Baba a été victime d’un accident de voiture. Le drame a eu lieu vendredi 23 décembre 2022.

Le chanteur est sain et sauf mais son véhicule est irrécupérable. Il aurait selon les informations cogné un arbre.

“Depuis le vendredi, je vis une période que je ne saurais expliquer, un film hollywoodien ? un cauchemar ? ou …”, a écrit Jah Baba ce dimanche 25 décembre sur sa page Facebook en légende des photos de sa voiture complètement endommagée.

“Retenez que je suis vivant et tout le reste . Merci pour vos soutiens appels etc …. Dieu est grand et il est le seul maître des circonstances”, a-t-il aussi rassuré.

Quant aux circonstances du drame, l’artiste n’a pas donné de détails.

Oladipo Abiala alias Jah Baba est un chanteur et ingénieur de son béninois originaire du Nigeria. Natif de Pobè, il tient son héritage musical d’abord de sa famille.

Josué SOSSOU

