Jacques Tokpassi Azalou remplace Karimi Abdoul Adéoti

Le magistrat Jacques Tokpassi Fiacre Azalou est le nouveau procureur de la République près le tribunal de première instance de deuxième classe de Kandi. Sa nomination a été prononcée ce mercredi 17 juin 2020 en Conseil des ministres. Il succède ainsi à Karimi Abdoul Adéoti poursuivi par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

Précédemment procureur au tribunal de Kandi, Karimi Abdoul Adéoti est accusé d’avoir remis en liberté un suspect terroriste, le sieur Sadam Oumarou arrêté le 02 mai 2020 par les éléments des eaux, forêts et chasse de Kandi en faction au parc de la Penjari.

Gradé à vue et écouté par le commissaire par intérim de Kandi, le présumé terroriste a par la suite été présenté au procureur de la République. Après son audition par le parquet de Kandi, il a été relâché pour insuffisances de charges. Une libération jugée suspecte par la justice béninoise et pour laquelle l’ex procureur de Kandi, son premier substitut, et le commissaire par intérim du commissariat de la ville, sont accusés d’être en « intelligence avec une organisation de terrorisme, abus de fonction et de corruption ».

Le nouveau procureur a été nommé après avis du conseil supérieur de la magistrature.

