Jacques Ayadji souhaite un prompt rétablissement aux survivants

Le président de Moele-Bénin Jacques Ayadji partage la douleur des familles victimes du drame routier survenu dimanche 29 janvier 2023 à Dassa Zoumè.

Jacques Ayadji au nom parti Moele-Bénin a présenté ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées. « Je prie le Seigneur de préserver la vie des survivants. J’en profite pour encourager les équipes médicales au chevet des accidentés et saluer leur dévouement à la tâche. Qu’elles reçoivent les reconnaissances des militantes, militants, sympathisantes et sympathisants de Moele-Bénin », a-t-il ajouté.

Mes camarades et moi partageons, poursuit Jacques Ayadji, la douleur des familles des victimes de ce malencontreux accident. Plus de 20 personnes ont perdu la vie dans cet accident. Les survivants ont été conduits dans les hôpitaux pour des soins.

Le Directeur général de infrastructures saisit l’occasion pour rappeler aux usagers de la route que chacun a la lourde responsabilité de veiller à sa propre sécurité et à celle des autres.

Le président du parti Moele Bénin adresse ses encouragements aux pouvoirs publics pour les dispositions prises spontanément afin de secourir et prendre en charge les survivants. M. Ayadji appelle à une union de prière en faveur des âmes des personnes disparues et à plus de vigilance sur nos routes. Il souhaite un prompt rétablissement aux survivants et paix à l’âme des défunts.

Akpédjé Ayosso

30 janvier 2023 par