L’athlète Noélie Yarigo a réagi après son élimination des championnats du monde d’Athlétisme lors des demi-finales, samedi 23 juillet 2022 à Eugène, aux Etats-Unis.

« J’ai choisi un sport dont on apprend plus des batailles perdues que des batailles gagnées. Ce n’était pas le résultat espéré aujourd’hui », a-t-elle écrit sur sa page Facebook.

Noélie Yarigo a fini à la 7e place sur 9 athlètes. Pour Noélie la championne des 800 m, « c’est le sport, on joue on perd on gagne ».

« Dès que je suis monté sur le terrain aujourd’hui, je ne sentais plus mon corps tout était bizarre. Je ne regrette rien, ; j’ai tout donné pour représenter au mieux mon cher pays malgré tout. Il y a de cela un mois je ne savais pas si j’allais prendre part à ce championnat car je revenais d’une blessure au talon », a-t-elle ajouté.

Noélie Yarigo garde toujours espoir. « Merci encore pour tout votre amour. Vous me connaissez bien, je ne lâcherai pas l’affaire. Rendez-vous pour les prochaines échéances dans quelques semaines ».

24 juillet 2022