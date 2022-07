Le fondateur de la startup "AS World Tech" Richard G. Odjrado a échangé avec le président français Emmanuel Macron lors de sa visite de travail au Bénin.

Lors de la visite de travail au Bénin, le 27 juillet 2022, du président Français Emmanuel Macron onze (11) accords de coopération Bénin-France ont été signés afin de mettre en place de nouvelles formations de qualité destinée aux jeunes du Bénin et de l’Afrique de l’Ouest. Ces formations seront développées à Sèmè City, la cité internationale de l’innovation et du savoir.

A Sèmé City, le président Macron a rencontré plusieurs entrepreneurs. Richard Odjrado a présenté As World Tech au chef de l’Etat français.

« Au vu du travail remarquable que fait Sèmè City dans le sens des partenariats pour l’atteinte des objectifs de développement et de l’innovation, j’ai soumis au Président Macron un programme de partage d’expériences professionnelles entre les étudiants français et béninois (Africains), entre les entrepreneurs et salariés, vice-versa », a affirmén le jeune entrepreneur béninois.

Le but poursuit-il, serait donc (dans un rapport d’égalité), de mutualiser nos savoir-faire pour briller ensemble.

« Le message est passé et le train est en marche. Jeunesse d’ici et d’ailleurs, faites-vous entendre sur les questions qui vous parlent et vous interpellent. L’avenir, c’est chacun de nous, c’est chacun de vous et c’est surtout ensemble », a-t-il ajouté.

Richard Odjrado a félicité le président de la République du Bénin Patrice Talon, son gouvernement, la directrice générale de Semè City, ses collègues entrepreneurs Moutawakilou Gounou, Dr Verna Arielle Ahouanssou et les acteurs à divers niveaux.

