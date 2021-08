Imminente démolition du marché Ganhi

Le marché de Ganhi n’échappera pas à la reconstruction des marchés urbains dans la ville de Cotonou. Sa démolition pour la reconstruction d’un marché moderne plus attrayant est imminente.

Lancée en décembre 2019, la reconstruction des marchés urbains dans la ville de Cotonou a pris en compte plusieurs marchés. Celui du centre commercial Ganhi, contrairement à ce qu’on pouvait croire n’est pas épargné. Sa reconstruction avait été retardée parce que le projet était classé dans la phase 2 de construction des marchés urbains qui démarrent en février 2022. Mais compte tenu de sa position géographique, sa reconstruction est devenue une urgence. Dans les prochains mois, tout le marché et les boutiques qui l’entourent seront démolir.

A cet effet, les différents usagers seront informés au cours de ce mois et auront au maximum un délai de trois (3) mois pour libérer les lieux. Les cadres du ministère du Cadre de vie, maître de l’ouvrage s’entretiendront avec les usagers pour que le déguerpissement imminent ne soit pas une surprise pour qui que ce soit.

Il faut souligner que le marché de Ganhi à l’issue des travaux sera entièrement modernisé, avec des places plus confortables avec des capacités d’accueil plus importantes, des espaces de vente bien aménagés, des garderies, des infirmeries, des salles de réunion, des toilettes, une zone technique pour gérer les déchets, des parkings et d’autres commodités. Avec cette modernisation du 1er lle plus vieux centre commercial du Bénin, c’est une bonne partie de la ville de Cotonou qui affichera une image de ville moderne.

Marcel HOUÉTO

13 août 2021 par