« Il ne faut pas que Hervé Hèhomey nous oppose à Patrice Talon »

Le Président des sages et notables de Covè Justin Djènontin dément les faits rapportés par le journal ‘’La Primauté’’ dans sa publication du 14 juin 2024. Il invite le journal à restituer les faits dans leur contexte.

Le journal ‘’La Primauté’’ a titré à sa manchette du 14 juin 2024 : « Pour sa loyauté à Talon, Hervé Hèhomey livré à des jeunes délinquants drogués ». L’article a été publié après la tournée gouvernementale de reddition de comptes dans le Zou le samedi 9 juin 2024.

Des propos ont été attribués au président des sages et notables de Covè, Justin Djènontin. A l’en croire, Hervé Hèhomey a effectivement été hué par l’assistance. « Je reconnais que Hervé Hèhomey a été hué proprement. Je n’ai jamais vu ça dans ma vie (…) mais dire que je lui ai refusé de parler (…). Je n’ai jamais refusé à qui que ce soit de parler. Je n’ai jamais fait ça », a-t-il confié.

Le président des sages et notables de Covè reconnaît avoir reçu la visite d’un journaliste de ‘’La Primauté’’, le dimanche 9 juin. « Il m’a demandé de faire un démenti. Je lui ai dit le seul démenti, c’est que je n’ai jamais interdit à Hervé Hèhomey d’intervenir. Ce qui m’a étonné, j’ai reçu copie du journal où on disait que ‘’Pour sa loyauté à Talon, Hervé Hèhomey livré à des jeunes délinquants drogués », a-t-il indiqué.

Pour le président des sages et notables, « c’est une injure pour tous ceux qui étaient présents dans la salle ».

Il exige que le journal donne la preuve de la présence de jeunes drogués dans la salle où a eu lieu la séance de reddition de comptes. « Sinon je vais porter plainte pour diffamation contre la population de Covè et d’Agonli », prévient Justin Djènontin. Il se demande pourquoi le journal a attendu le 14 juin pour sa publication.

Le président des sages et notable soutient que Hervé Hèhomey a un problème avec les populations. « Il ne faut pas que Hervé Hèhomey nous oppose à lui (Patrice Talon, ndlr) », a-t-il ajouté.

A.A.A

18 juin 2024 par ,