Le Parlement béninois est composé uniquement de députés de la mouvance depuis les dernières élections législatives. L’Assemblée nationale est qualifiée de monocolore. L’honorable Orden Alladatin s’est prononcé sur la question dans un entretien accordé au média allemand DW le mardi 19 janvier 2021.

« Dans aucun de nos textes, il n’est écrit que le parlement doit être composé de mouvanciers et d’opposants », a clarifié le député Orden Alladatin. Pour l’honorable, selon la Constitution, le Parlement est composé de majorité et de minorité. Il ne s’agit ni de la mouvance et d’opposition.

« C’est un jeu de chaise. Nous aurons pu aller aux élections, l’UP et le BR qui sont les deux grands partis représentés à l’Assemblée nationale pour une raison ou pour une autre aurait pu faire une déclaration d’opposition à Patrice Talon », a-t-il ajouté.

