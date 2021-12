Le Vice-président du parti d’opposition "Les Démocrates", Alassane Tigri, s’est prononcé sur le discours sur l’état de la Nation du président Patrice Talon.

« C’est une bonne chose que le chef de l’Etat se soit de nouveau conformé à la Constitution parce qu’il faut respecter la loi fondamentale », a indiqué Alassane Tigri, Vice-président du parti "Les Démocrates", jeudi 30 décembre 2021, au sujet du discours du président Patrice Talon sur l’état de la Nation prononcé devant les députés mercredi dernier. Alassane Tigri estime que le diagnostic fait par le chef de l’Etat est incomplet. « (...) Je constate que dans son discours, il a relevé trois défis que sont : le défi sécuritaire, le défi sanitaire et le défi social. Ce diagnostic est incomplet en ce sens qu’il manque en toute humilité selon moi, un 4ème défi qui est d’ailleurs le plus important. Il s’agit du défi politique. (...) Ce défi se trouve en amont des autres défis étant entendu que tous ces défis sont liés », a précisé le vice-président de "Les Démocrates".

M. Tigri demande la libération des détenus politiques et le retour des exilés politiques.

