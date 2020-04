La vie reprendra son cours normal au Bénin dans les prochains jours. L’État continuera à assurer la sécurité des citoyens à travers la mise en place d’un dispositif qui permettra d’identifier les foyers à risque afin de les protéger.

Selon le ministre de l’Economie et des Finances, Romuald Wadagni, lors d’une émission spéciale ce dimanche 26 avril 2020 sur la télévision nationale, il faut qu’à partir du 11 mai « qu’on apprenne à vivre avec cette maladie en prenant toutes les mesures d’anticipation ». Et ce, tout en respectant les mesures barrières et les consignes.

« Nous avons appris à vivre avec le paludisme avec des mesures d’hygiène, avec des mesures de distribution de moustiquaires, avec des mesures de prises en charge, des tests aussi au niveau des femmes enceintes et des enfants de moins de 5 ans », a-t-il déclaré. A croire M. Wadagni, le paludisme en 2019 a tué plus de 3000 personnes. Plus de 200 000 cas graves et 2 000 000 de cas sec de paludisme ont été détectés.

« Quelque part, nous sommes dans la logique de dire quand on est pauvre comme nous, il faut tout faire pour vite retourner au travail », a souligné le ministre des Finances.

Il rassure que le retour au travail sera dans un contexte où l’État va assurer la sécurité pour chacun et pour tous.

« C’est pour ça, que ça nous coûte beaucoup d’argent, plus de 27 000 000 000 investis jusque-là et nous continuons à le faire parce que les instructions sont claires (...) », a affirmé l’argentier national.

D’après lui, un dispositif de géolocalisation va être bientôt lancé afin de permettre « au gouvernement et au ministre de la Santé en temps réel d’identifier les foyers de concentration et les foyers de risque du coronavirus››. ‹‹ Ce qui permettra au gouvernement « de concentrer ses efforts sur les lieux et de mieux protéger nos populations », a-t-il conclu.

