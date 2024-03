Il faut être représentatif pour prétendre diriger le Bénin

Le système partisan au Bénin se renforce avec l’adoption, mardi 5 mars 2024, par les députés de la 9e législature de la loi n°2024-13 modifiant et complétant la loi n°2019-43 portant Code électoral. À travers ce nouveau code électoral, tous ceux qui veulent briguer la magistrature suprême sont appelés à avoir des appuis politiques sur tout le territoire national.

Il n’est plus question de sortir de nulle part pour être président de la République Bénin. Les conditions de participation à la présidentielle ont été renforcées notamment à travers une disposition du code électoral qui oblige désormais les candidats au poste du président à avoir un leadership et des appuis politiques dans tout le pays. L’article 132 du Code électoral prévoit que nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République ou de vice-président de la République s’il n’est dûment parrainé par un nombre de députés et/ou de maires correspondant à au moins 15 % de l’ensemble des députés et des maires et provenant d’au moins 3/5 des circonscriptions électorales législatives soit, par excès, 15 circonscriptions sur les 24. En bref, le quota de parrainage passe de 10 à 15 %, pour les candidats à l’élection présidentielle. Il faut désormais 28 députés et mairies pour parrainer un candidat. C’est une disposition à saluer puisque le prochain président à la tête du Bénin doit être représentatif et donc porté par un parti d’envergure nationale. Il ne s’agit plus d’appartenir à un parti politique présent uniquement dans telle ville ou telle région. Avec le nouveau code électoral « seules seront éligibles à l’attribution des sièges, les listes ayant recueilli au moins 20% des suffrages valablement exprimés dans chacune des circonscriptions électorales législatives »

Les partis politiques doivent donc poursuivre leur enracinement afin d’être des partis plus forts et présents dans toutes les régions du Bénin comme c’est le cas dans les grands pays d’Afrique, d’Europe ou d’Amérique. Dans la sous-région, le Ghana et le Nigéria disposent de grandes formations qui animent depuis des décennies la vie politique.

Les élections étant dans deux ans, les partis politiques sont appelés à travailler davantage pour avoir une envergure nationale. Les nouvelles dispositions du Code électoral ne font que renforcer le système partisan tout en promouvant le développement équilibré du Bénin ainsi que l’unité nationale.

La loi 2024-13 modifiant et complétant la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 portant Code électoral en République du Bénin a été voté 79 voix pour, 28 contre et une abstention. Ce, après les débats en présence des formations politiques actuelles à l’Assemblée nationale à savoir l’Union progressiste le Renouveau (Up-R), le Bloc Républicain de la mouvance et Les Démocrates de l’Opposition.

10 mars 2024