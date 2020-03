‘’Il faut battre la femme quand elle est chaude’’, c’est le tout dernier ouvrage du journaliste-écrivainFlorent Eustache Hessou. Ce recueil de poèmes publié par Les Editions ORI est consacré à la femme, l’amour et la politique. Manipulant les mots à sa guise, le poète passe un message très fort. Pour lui, la femme c’est comme la politique et vice-versa.

Il faut tout simplement saisir toute forme d’opportunités et répondre à la femme quand elle en a besoin.

« Il faut battre la femme quand elle est chaude ! C’est comme une séquence. Des propos durs lâchés comme dans un orgasme, sans organisme », écrit Florent Eustache Hessou.

Encadré

Qui est Florent Eustache Hessou

Florent Eustache Hessou est journaliste, chef division Magazines et Emissions de plateau à la télévision nationale, ORTB. Il est aussi écrivain dramaturge, mais surtout poète et slameur. Il a été lauréat de plusieurs prix littéraires, dont la médaille d’or en poésie, aux Jeux de la Francophonie, Niamey 2005.

Sa pièce de théâtre ‘’De l’ombre à la lumière, il sera de lune et de fer’’ est finaliste du Prix du Président de la République, en 2017.

Florent Eustache Hessou prépare actuellement une thèse de doctorat en socio-anthropologie.

Akpédjé AYOSSO

