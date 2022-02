Identité des 4 policiers recherchés

Des avis et messages radio ont été publiés par le Directeur général de la police républicaine (DGPR), le Contrôleur général de police Soumaïla Yaya, pour retrouver quatre (04) agents de police qui ont abandonné leur poste.

Les policiers Kounou Sègbènou Honoré, Sakponou K. Martial, Odjarado Kossi Léonce et Ezin Pacôme sont activement recherchés, selon des instructions données à toutes les unités de la police républicaine. Ces quatre agents ont abandonné leur poste. Le Directeur général de la police républicaine, a, dans quatre avis et messages radio, ordonné à toutes les unités de rechercher les quatre policiers déserteurs sur toute l’étendue du territoire national et dans les pays limitrophes.

M. M.

28 février 2022 par