Ida Tossou Dadavoudou, la SE de Kalalé suspendue

Ida Tossou Dadavoudou, précédemment Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) de la commune de Savalou et actuelle Secrétaire Exécutive (SE) de la commune de Kalalé a été relevée de ses fonctions.

Ida Tossou Dadavoudou, la Secrétaire Exécutive (SE) de la commune de Kalalé a été suspendue. Agissant suite à une décision de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ordonnant la suspension de Mme Ida Tossou Dadavoudou, Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) de la commune de Savalou au moment des faits, le maire de Kalalé a tiré au sort le remplaçant de la SE.

Tidjani Bani Chabi est le nouveau SE de la commune de Kalalé depuis vendredi 12 juillet 2024.

Précédemment Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) de la commune de Savalou Ida Tossou Dadavoudou a été exclue, le 6 juillet 2024, de la chaîne de passation de la commande publique en République du Bénin pour une durée de sept 7 ans à compter du 1er juillet 2024.

L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) a ordonné la suspension de l’ex PRMP et désormais ex SE pour « violation des principes de liberté d’accès à la commande publique, de transparence des procédures et d’égalité de traitement des candidats et soumissionnaires et sur la sanction des auteurs des violations de la réglementation ».

Le régulateur a relevé des « critères d’évaluation et de qualification restrictifs non objectifs » dans les procédures de passation de trois appels d’offre concernant la construction de boutiques, de salles de classe plus bureau, magasin et latrines dans la commune de Savalou.

L’ ARMP avait également ordonné l’exclusion du Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics (C/CMP) de la commune de Savalou, au moment des faits, pour 5 ans à compter du 1er juillet de la chaîne de passation de la commande publique en République du Bénin.

13 juillet 2024