ITPC présente la foire internationale de Jakarta aux entreprises ce 9 août

ITPC et le consultat d’indonésie au Bénin exposent les opportunités de la foire internationale de Djakarta aux entreprises ce 9 août

Jarkata, capitale de l’Indonésie s’apprête à accueillir une foire internationale. En prélude à cet évènement de grande envergure, une équipe du Centre indonésien de promotion du commerce (ITPC) Lagos, sera à Cotonou le 9 août 2024 pour présenter les opportunités de cette foire aux opérateurs économiques béninois.

Permettre aux opérateurs économiques béninois de se connecter avec des marchés internationaux en prenant part à la Foire Internationale de Djakarta. C’est l’objectif du Centre indonésien de promotion du commerce (ITPC) basé à Lagos au Nigéria. Il tiendra le 9 août prochain, une séance avec les opérateurs économiques béninois à l’hôtel Azalai de Cotonou. Il sera question d’exposer les avantages de la Foire Internationale de Djakarta aux chefs d’entreprises.

La Foire Internationale de Djakarta est un grand évènement qui rassemble des entreprises du monde entier. Elle offre l’occasion aux entreprises de présenter leurs produits, services et innovations à un public diversifié. C’est aussi un lieu de rencontre des partenaires commerciaux potentiels, des distributeurs et des investisseurs provenant de divers secteurs d’activité.

La participation à cette foire internationale permettra aux entreprises de pénétrer de nouveaux marchés, notamment en Asie du Sud-Est et de promouvoir leurs produits et services sur une scène internationale tout en contribuant au développement économique du Bénin.

Depuis des années, l’Indonésie s’efforce de s’imposer comme une puissance industrielle majeure. C’est l’un des pays de la région Asie du Sud-Est ayant un grand potentiel pour développer différentes activités. L’Indonésie est un leader mondial dans l’exportation de charbon thermique, de gaz naturel, d’étain, de caoutchouc et d’huile de palme etc. L’ITPC dispose de nombreuses ressources commerciales pour le succès des entreprises.

Le Centre indonésien de promotion du commerce peut aider les opérateurs économiques à avoir des informations sur les produits indonésiens, le commerce et la législation indonésienne. Elle fournit aussi un accès et une expansion au marché indonésien. ITPC se charge aussi de l’organisation des rencontres avec des fabricants et exportateurs en Indonésie.

A propos de ITPC

Le Centre indonésien de promotion du commerce (ITPC) est une organisation gouvernementale à but non lucratif placée sous la tutelle de la Direction Générale du Développement National des Exportations (DGNED). Faisant partie d’un réseau mondial de commerce extérieur, supervisé par le ministère du Commerce d’Indonésie, le centre a pour objectif d’améliorer l’exportation des produits indonésiens dans le monde entier. ITPC assiste et participe aux promotions et aux expositions commerciales ; organise des réunions d’affaires, des négociations et des transactions ; prépare et réalise des rapports, des études de marché, des profils de pays d’importation et d’exportation. ITPC a des centres dans plusieurs pays.

5 août 2024 par