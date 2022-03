Huit personnes ont été tuées dans l’explosion d’un train au Nigeria

Au moins huit personnes ont été tuées au Nigeria dans une attaque de bandits sur un train de voyageurs qui partait de la capitale du pays, Abuja, au Nord de la ville de Kaduna, a annoncé mardi le ministre de la sécurité et de l’intérieur de l’État de Kaduna, Samuel Aruwan.

"Les corps de huit personnes ont été récupérés sous les décombres de la composition", a déclaré la chaîne de télévision nigériane Channels TV. "26 autres personnes ont été blessées et sont à l’hôpital". Récemment, les autorités ont fait état de sept morts, dont cinq sont des combattants des forces de sécurité, deux autres sont des employés de la société ferroviaire nigériane.

M. Aruwan a également informé que 362 passagers se trouvaient dans le train au moment de l’attaque des bandits. Selon lui, les travaux de sauvetage se poursuivent. Auparavant, les médias ont rapporté plus de 900 passagers dans le train attaqué.

Le président nigérian Muhammadu Buhari a ordonné à l’armée et aux forces de sécurité d’agir immédiatement pour localiser et neutraliser les terroristes qui ont perpétré l’attaque. Le chef de l’État a qualifié cette situation comme inacceptable et extrêmement préoccupante.

Dans la nuit du 29 mars, les bandits ont posé sur la voie ferrée près de Kaduna une bombe artisanale qui a fonctionné et a conduit à la descente du train. Après cela, ils ont attaqué le convoi et l’ont cambriolé. Certains passagers auraient été pris en otage.

