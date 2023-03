Huawei participe au 11ème Congrès de l’UIC sur le train à grande vitesse

Se tenait à Marrakech, du 7 au 10 mars, le 11ème Congrès de l’Union Internationale des Chemins de fer (UIC), organisé sous le haut patronage de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI. Sous la thématique « Rail à grande vitesse : la bonne vitesse pour notre planète », ce congrès mettait notamment l’accent sur la valeur ajoutée des chemins de fer, ces derniers permettant de renforcer la connectivité, tout en soulignant leur contribution essentielle dans l’aménagement du territoire et la lutte contre le réchauffement climatique.

Les avancées technologiques étant essentielles aux ambitions susmentionnées, Huawei a présenté certaines de ses dernières solutions pour les chemins de fer à grande vitesse. Les solutions exposées par le géant de la technologie incluent notamment le Future Railway Mobile Communication System (FRMCS) ainsi que la Protection Périmétrique.

Afin de jouer un rôle clé dans l’avenir des populations et des pays, les chemins de fer modernes à grande vitesse requièrent une variété de nouvelles technologies. Ils exigent des communications mobiles à bande passante plus élevée pour prendre en charge des services entièrement nouveaux. En outre, ils se tournent de plus en plus vers les dernières technologies numériques pour garantir leur sécurité et leur développement durable.

Les solutions de Huawei répondent aux besoins des chemins de fer à grande vitesse modernes. Le FRMCS, par exemple, succède à la solution de communications sans fil train-sol traditionnelle (GSM-R), préparant ainsi les systèmes ferroviaires à l’évolution future. De plus, il offre une haute sécurité et fiabilité, une couverture étendue et une bande passante élevée, aidant les chemins de fer d’aujourd’hui à évoluer numériquement. La solution de détection du périmètre s’appuie sur des technologies de détection optique pour couvrir des gares entières et assurer une protection permanente sans angle mort. Cela permet de rendre les trains à grande vitesse plus sûrs et d’éviter dès lors les interruptions de service.

M. Li Junfeng, PDG de la division Aviation et Rail de Huawei, a déclaré : « Le Congrès est une opportunité cruciale pour Huawei de mettre en lumière les solutions que nous offrons à l’industrie ferroviaire mondiale. Nos équipes de R&D répondent aux besoins spécifiques de l’industrie en capitalisant sur notre grande expérience en matière de numérisation, pour apporter le meilleur des technologies numériques aux clients ferroviaires. »

L’évolution constante des technologies numériques a un impact sur la numérisation croissante des chemins de fer à grande vitesse à travers le monde. Parmi les technologies à l’origine de cette transformation, nous pouvons tout particulièrement citer le cloud, la 5G et l’intelligence artificielle. Huawei travaille en collaboration avec ses partenaires et clients pour concevoir des solutions qui visent à garantir la sécurité, le développement durable et la numérisation des systèmes ferroviaires modernes.

À propos du Congrès UIC sur le train à grande vitesse :

Le Congrès mondial sur le train à grande vitesse est un événement de l’UIC qui se tient tous les 2-3 ans. Cette année marque la 11ème édition du Congrès, qui est désormais reconnu dans le monde entier comme l’événement mondial le plus important sur le train à grande vitesse, abordant à la fois les questions d’exploitation et de technologie du HSR.

