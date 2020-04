Hounkpatin parle des réformes dans le secteur de la santé

Le gouvernement de Patrice Talon a engagé de nombreuses réformes pour redorer le blason du secteur sanitaire. Le ministre Benjamin Hounkpatin sur l’émission Rupture An 4 ce mercredi 22 avril 2020 a fait le point des efforts consentis par le gouvernement pour assurer une meilleure prise en charge dans les formations sanitaires du Bénin.

Le gouvernement Talon a mené des actions pour renforcer le plateau technique dans plusieurs centres de santé. Des infrastructures sanitaires existantes ont été réhabilitées pour le bonheur du plus grand nombre des populations. Selon le ministre de la santé Benjamin Hounkpatin, le gouvernement a augmenté non seulement les capacités des structures sanitaires mais a aussi redonné une certaine envergure. « (...) lorsqu’on on vient dans une structure sanitaire et que la présentation n’est pas bonne, on se sent peut-être parfois encore plus malade et le gouvernement a pris cette option de faire en sorte que les patients puissent venir dans les infrastructures sanitaires qui soient vraiment attrayantes », a expliqué le professeur Benjamin Hounkpatin.

Le gouvernement du ‘’Nouveau Départ’’ a également enclenché une série de réhabilitation des structures sanitaires d’Abomey-Calavi, de Parakou, de Porto-Novo, du CHD Zou etc. Certaines infrastructures au niveau des communes et des arrondissements ont été aussi réhabilitées.

Le Centre National Hospitalier et Universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM) de Cotonou est au cœur des réformes de la Rupture. Le gouvernement a renforcé les capacités de ce centre de référence en matière du système sanitaire au plan national. « Si vous entrez au CNHU aujourd’hui, vous sentez qu’il y a eu changement. Un changement fondamental. Ce n’est pas le CNHU d’hier que vous voyez aujourd’hui. Déjà au niveau de la présentation, il y a un grand changement », a déclaré Benjamin Hounkpatin.

Des réformes sont en cours pour remettre les infrastructures aux normes afin de continuer à apporter aux patients des soins de qualité. A l’en croire, « le CNHU aujourd’hui recèle des sommités qu’il y a dans le pays ».

« Quand vous venez les voir, il faut le faire dans un environnement accueillant, il faut pouvoir disposer des infrastructures qu’il faut pour pouvoir rester. Et nous sommes en train vraiment de travailler d’arrache-pied avec l’équipe de l’hôpital du CNHU pour pouvoir le concrétiser », a-t-il.

L’une des réformes sous le gouvernement Talon est l’installation des unités de dialyse. Le Bénin n’a pas encore la capacité suffisante pour prendre en charge tous les patients dialysés. Au CNHU de Cotonou, l’Etat va augmenter la capacité d’accueil des patients dialysés. L’unité de dialyse du Centre Hospitalier Départemental de l’Ouémé et du Plateau à Porto-Novo est quasiment terminée et sera bientôt équipée. A cela s’ajoutent celles d’Abomey et de Parakou.

« Avec ces 04 centres que nous allons totalement mettre en service avec des appareils de dernière génération, nous allons pouvoir assurer la prise en charge des patients dialysés », rassure-t-il.

Au titre des équipements sanitaires, le gouvernement Talon a équipé quasiment tous les hôpitaux du pays pour la prise en charge de la mère et de l’enfant. Il y a des équipements de réanimation, de diagnostic et l’installation de l’IRM au CNHU. Le scanner est en cours d’installation à l’hôpital de Porto-Novo. Les autres structures sanitaires bénéficieront également de scanners.

Pour renforcer la capacité diagnostique et de prise en charge au niveau des infrastructures, la Rupture a un projet d’équipement global et de maintenance au niveau de toutes les infrastructures sanitaires. « C’est un grand projet qui prend en compte un plan d’équipement assorti d’un plan de maintenance pour lequel nous sommes accompagnés par des consultants. D’ici au plus six mois nous allons pouvoir disposer de ce plan et maintenant procéder à une acquisition en fonction des besoins du plateau technique », a détaillé le ministre Hounkpatin.

Pour le ministre « le gros problème ce n’est pas si tant d’acquérir des équipements mais d’assurer leur maintenance préventive et curative ». Une agence d’équipements des infrastructures et de la maintenance entièrement autonome sera donc créée pour pouvoir assurer cette fonction majeure dans notre système sanitaire.

L’hôpital de Référence d’Abomey-Calavi

Le Bénin disposera d’ici 03 ans d’un hôpital de référence dans la sous-région ouest-africaine avec des offres de services de grande qualité. Le jeudi 6 février 2020, le ministre de la santé Benjamin Hounkpatin a procédé à la signature du contrat relatif à la construction de l’Hôpital d’Abomey-Calavi.

Selon le ministre Benjamin Hounkpatin l’étape actuelle est celle de finalisation des derniers documents et du projet architectural définitif afin d’entrer effectivement dans la phase de construction. « Si ce n’était pas l’épidémie du coronavirus qui est intervenue nous aurions déjà puis avancé plus loin que cela », a notifié Benjamin Hounkpatin.

116 milliards de FCFA ont été mobilisés pour la concrétisation de ce projet important du Programme d’Actions du Gouvernement (PAG).

L’hôpital moderne sera construit sur une superficie de 15 hectares avec une capacité de 516 lits. L’établissement hospitalier de référence disposera des services qui sont entre autres : Urgences et Réanimation médicale et chirurgicale ; pôle oncologie ; Pôle cardio métabolisme, pôle de médecine nucléaire et de radiothérapie funérarium de 400 places avec offres de tous les services et offices mortuaires et

autres.

A.A.A

23 avril 2020 par